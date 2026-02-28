Dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, le partite della Serie A EniLive 20252026 sono trasmesse sui canali DAZN 1 e DAZN 2, visibili rispettivamente al canale 214 e 215 del telecomando Sky. La guida TV fornisce il palinsesto aggiornato per tale periodo, indicando le partite trasmesse e gli orari di programmazione sui canali dedicati.

Le partite della Serie A EniLive 20252026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione "Servizi aggiuntivi" ne "Il mio account". La 27esima giornata di Serie B in diretta su DAZN,Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e playoff.

© Digital-news.it - Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 27 Febbraio - 5 Marzo 2026

