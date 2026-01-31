Guida TV DAZN 1 | Canale 214 Sky Palinsesto 30 Gennaio - 5 Febbraio 2026

Da questa settimana, i tifosi italiani possono seguire le partite della Serie A EniLive 20252026 sui canali DAZN 1 e DAZN 2, che si trovano al 214 e al 215 del telecomando di Sky. La guida TV della settimana, dal 30 gennaio al 5 febbraio, offre un ricco palinsesto di incontri, accessibili facilmente a tutti gli abbonati.

Le partite della Serie A EniLive 20252026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN. DAZN 1, PALINSESTO 30 GENNAIO - 5 FEBBRAIO 2026 CANALE 214 215 SKY VENERDI 30 GENNAIO 2026: ore 08:00 Calcio Liga Atletico Madrid - Maiorca. 🔗 Leggi su Digital-news.it

La guida TV DAZN 1 fornisce informazioni sulle partite di Serie A EniLive 20252026 trasmesse sui canali DAZN 1 e DAZN 2, situati rispettivamente al canale 214 e 215 del telecomando Sky.

Ecco la guida TV DAZN 1 dedicata al periodo dal 9 al 15 gennaio 2026.

