Oggi i tifosi giallorossi e gli Stregoni del Nord piangono la scomparsa di Gennaro Iacobelli, considerato il decano tra i supporter della squadra. La sua perdita rappresenta un momento di lutto per la comunità, che si stringe intorno alla famiglia e ai cari. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e seguivano con passione la squadra nel corso degli anni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata triste per i tifosi giallorossi ed in particolare per gli Stregoni del Nord. I supporter della Strega piangono la scomparsa di Gennaro Iacobelli, tifoso storico del Benevento. Abitava in provincia di Varese e non ha mai lesinato sacrifici per godersi dal vivo i suoi amati colori giallorossi. Era il decano dei tifosi che vivevano al Nord e sui social gli Stregoni del Nord gli hanno indirizzato un commovente messaggio di cordoglio. “ll Direttivo – si legge – e tutta la famiglia degli Stregoni del Nord sono vicini alle famiglie Iacobelli ed Anfiteatro per la scomparsa di GENNARO che è e rimarrà per sempre il DECANO del gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giornata triste per i colori giallorossi: è venuto a mancare Gennaro Iacobelli, decano dei tifosi del Nord

Benevento in campo a Caravaggio, i tifosi giallorossi del Centro-Nord si mobilitano: ecco il numero dei biglietti già vendutiTempo di lettura: 2 minutiLa sciagurata retrocessione dalla B alla C non ha avuto effetti nefasti solo sul campo, ma si è portata dietro una...

Tragedia per Raffaella Fico, il figlio è venuto a mancare lasciando un vuoto enorme: «Immenso dolore»Un annuncio breve, composto, ma carico di sofferenza ha scosso il mondo dello spettacolo e dello sport.

Contenuti e approfondimenti su Gennaro Iacobelli.

Temi più discussi: Consiglio comunale - In aula mancano i numeri, rinviato il bilancio; Olimpiadi, arriva il giorno più triste. Lo psichiatra: Rischio Blue Monday per la fine dei Giochi. Ecco perché; Olimpiadi, Giulia Murada: Triste per la gara, ma è stato comunque un sogno; I funerali di Angela Luce: un sax per dire addio alla Luce di Napoli.

Incendio al teatro Sannazaro? Giorno triste per Napoli, ma i premiati pronti a far nascere un Comitato per la ricostruzioneIl consigliere di Napoli Gennaro Demetrio Paipais e il segretario di Napoli made Gaetano Giudice annunciano la nascita di un fronte comune tra i ... affaritaliani.it

Blue Monday, come affrontare la giornata più triste dell'anno in Emilia RomagnaIl lunedì non piace mai a nessuno, ma il terzo di gennaio - il 19 per quest’anno - ancora di più. Tra fine delle vacanze natalizie, temperature basse, giornate corte e il ritorno al lavoro, sono ... ilrestodelcarlino.it

Casa Napoli al Gambrinus – Tra Calcio e Racconti con Gennaro Di Franco Tutti i GIOVEDÌ alle ORE 18.00 – LIVE Nella splendida cornice del Gran Caffè Gambrinus arriva Casa Napoli – Tra Calcio e Racconti, un appuntamento speciale tra sport, emo - facebook.com facebook