Giornata contro HPV | screening vaccinazioni e attività di prevenzione

In Lombardia si svolge una settimana di iniziative dedicate alla prevenzione dell’HPV, con attività di screening, vaccinazioni e sensibilizzazione. La regione promuove queste azioni in occasione della Giornata Mondiale contro il HPV e della Giornata Internazionale della Donna, coinvolgendo diverse strutture sul territorio. L’obiettivo è favorire la diagnosi precoce e la promozione della salute tra la popolazione.

Regione Lombardia promuove, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV e in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, una settimana di iniziative dedicate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione della salute su tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

