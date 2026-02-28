Giornata contro HPV | screening vaccinazioni e attività di prevenzione

In occasione della Giornata Mondiale contro l’HPV e della Giornata Internazionale della Donna, Regione Lombardia ha organizzato una settimana di iniziative dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Durante questa settimana, vengono promossi screening, vaccinazioni e attività di sensibilizzazione su tutto il territorio regionale. Le iniziative coinvolgono diverse strutture sanitarie e punti di informazione pubblica.

Giornata mondiale per la lotta contro l'HPV: screening e vaccinazioni anche nel Lecchese
Gli enti sanitari del territorio propongono una serie di iniziative in occasione del 4 marzo, Giornata mondiale per la lotta contro l'HPV e dell'8...

Giornata mondiale contro l'HPV e Festa della Donna: prevenzione e screening in Brianza e Lecco
Gli enti sanitari del territorio propongono una serie di iniziative in occasione del 4 marzo, Giornata Mondiale per la lotta contro l'HPV e dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna ...

Giornata Mondiale per la lotta contro l'HPV: tutte le iniziative di ASST Valle Olona.