Guida ubriaco e causa un incidente patente ritirata e auto sequestrata per un 65enne

Un banale incidente stradale si è trasformato in una denuncia per un 65enne di Paternò, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico ben oltre la soglia di tolleranza. L'episodio è avvenuto in piena notte in piazza Santa Barbara, dove i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti a seguito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

