Matera | celebrati i trecento anni di Giacomo Casanova Archivio di Stato e scuole

Matera rende omaggio a Giacomo Casanova in occasione dei suoi trecento anni, con una celebrazione suggestiva promossa dall’Archivio di Stato e alcune scuole locali. L’evento, diretto dal Ministero della Cultura e con la partecipazione di Pierfranco Bruni, scrittore e consigliere, sottolinea l’importanza storica e culturale del celebre avventuriero veneziano. Un momento di riflessione e valorizzazione del patrimonio culturale della città e della figura di Casanova.

Di seguito il comunicato: L’Archivio di Stato di Matera del Ministero della Cultura diretto da Pietro Sannelli in collaborazione con alcuni Licei di Matera ha celebrato in modo suggestivo Giacomo Casanova con la presenza di Pierfranco Bruni, scrittore e Consigliere di Amministrazione dei Musei e Parchi di Melfi e Venosa. Una giornata importante sul piano storico, letterario e didattico. Pet l’occasione è stato presentato il testo “Casanova e il tempo della modernità” di Pierfranco Bruni edito per i tipi di Solfanelli. Bruni ha sviluppato un approfondimento sulla figura di Giacomo Casanova, analizzato come intellettuale e viaggiatore, per riflettere sul suo pensiero e sul ruolo nella modernità europea del XVIII secolo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

