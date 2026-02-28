La Roma si prepara al big match contro la Juventus senza Mario Hermoso e Soulé. L'assenza di Hermoso compromette la linea difensiva sul lato sinistro, creando incertezza nella formazione. La squadra dovrà adattarsi alle assenze e trovare nuove soluzioni per affrontare la sfida. La partita si avvicina e i tifosi attendono di vedere come il tecnico gestirà queste modifiche.

Due assenze che non sono solo nomi: la squadra perde funzioni precise e deve riscrivere il proprio copione tattico per affrontare la Juventus. La Roma arriva al big match contro la Juventus con due incognite rilevanti. Senza Mario Hermoso viene meno la naturale impostazione sul lato sinistro. Senza Matías Soulé si attenua quell'imprevedibilità capace di aprire le difese e di accompagnare la finalizzazione. La partita diventa quindi una prova di adattabilità costante. Conta chi scende in campo e, soprattutto, come la squadra ricompone ruoli, ritmi e responsabilità, trasformando l'assenza dei perni in un'occasione per imporsi sull'avversario.

© Sololaroma.it - Gasperini senza Hermoso e Soulé: come cambia la Roma

