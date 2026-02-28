Gabriele Citrano ucciso con almeno 7 coltellate al petto | le prime ricostruzioni dell' omicidio di Rifredi

Gabriele Citrano è stato ucciso a Firenze con almeno sette coltellate al petto, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti. L'omicidio è avvenuto a Rifredi, al termine di una lite furiosa. Le indagini, avviate venerdì 27 febbraio, stanno cercando di chiarire le circostanze dell'accaduto, collegandolo a un giro di droga di nuova generazione. Nessun dettaglio sulla dinamica o sui presunti coinvolti è ancora stato reso noto ufficialmente.

Il 33enne palermitano e residente a Pisa, secondo gli inquirenti, sarebbe stato coinvolto in un giro di droga sintetica di nuova generazione Un giro di droga di nuova generazione finito in tragedia. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti - secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione - che indagano sull'omicidio da venerdì 27 febbraio, Gabriele Citrano sarebbe stato ucciso a Firenze al termine di una furibonda lite generate da debiti legati allo spaccio di una sostanza stupefacente sintetica. L'abitazione nella quale si è consumato il delitto, in via Giuliani, è posizionata a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Rifredi, una delle piazze di spaccio più frequentate e attenzionate dalle forze dell'ordine locali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Indagini sui cellulari e sull'incontro notturno: chi era il palermitano Gabriele Citrano, ucciso con 7 coltellate a FirenzeAlmeno sette coltellate profonde avrebbero ucciso Gabriele Citrano, il 33enne palermitano, da mesi residente a Pisa dove lavorava per Ikea, ucciso...

