Forlì nuova formula ‘salvagente’ L’ipotesi | dai playout una retrocessa

La notizia per ora è ufficiosa e dovrà essere ufficializzata e ratificata dal prossimo Consiglio federale della Fip, il 15 marzo, ma è già stato tutto deciso: la serie A2 cambia in corsa il formato dei playout e a cascata quello della salvezza col numero delle retrocessioni che passano dalle 3 previste a inizio stagione a 2. La formula con cui si è partiti stabiliva che sarebbero retrocesse in B l’ultima squadra alla fine della stagione regolare, più le due perdenti delle due sfide dei playout, con serie al meglio delle cinque partite, che si sarebbero disputate fra 16ª e 19ª e fra 17ª e 18ª, con le due vincenti salve e le due perdenti a scendere in B nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

