Follia in Italia sale in auto e travolge passanti | bilancio gravissimo

Una serata normale in Italia si è trasformata in un momento di grande paura quando una persona ha preso il volante e ha investito diversi passanti. La vettura ha attraversato il centro cittadino travolgendo chi si trovava in strada, causando un bilancio gravissimo. La scena si è svolta in pieno stile notturno, con i passanti colti di sorpresa dall’episodio improvviso.

Una serata ordinaria si è trasformata in un incubo a occhi aperti quando la follia ha preso il volante, trasformando una vettura in un’arma impiegata per colpire passanti ignari nel buio cittadino. Senza un motivo apparente e senza alcun legame con le proprie vittime, una persona ha deciso di seminare il panico lungo le strade, cercando l’impatto con una precisione agghiacciante che non lascia spazio all’ipotesi della fatalità. Le luci dei lampioni hanno illuminato una sequenza di violenza gratuita che ha lasciato dietro di sé asfalto segnato e vite stravolte, in un crescendo di aggressività che si è concluso solo quando la responsabile ha deciso di consegnarsi spontaneamente alle forze dell’ordine, ponendo fine a una caccia all’uomo che stava mobilitando l’intera provincia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Gravissimo". Chiede aiuto al carabiniere e poi lo travolge: follia

Tragedia in Italia: prima lo schianto tra tre auto, poi il terribile incendio. Bilancio gravissimo

