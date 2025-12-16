Gravissimo Chiede aiuto al carabiniere e poi lo travolge | follia

Un incidente gravissimo ha coinvolto un appuntato dei carabinieri, Antonio Graziano, rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una donna francese a Cogne, in Valle d’Aosta. La donna, ora in stato di arresto, è accusata di tentato omicidio. Restano ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto e le motivazioni che hanno portato a questa situazione drammatica.

Restano gravi le condizioni dell' appuntato dei carabinieri Antonio Graziano, 41 anni, investito ieri a Cogne, in Valle d'Aosta, da una donna di nazionalità francese, ora in stato di arresto con l'accusa di tentato omicidio. Nella notte il militare, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta, è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico alla gamba, riportata gravemente ferita nell'investimento. La prognosi resta riservata e il quadro clinico è costantemente monitorato dai sanitari. Nella stessa struttura ospedaliera si trova anche la donna arrestata, che prima del fermo è stata sedata a causa del forte stato di agitazione.

Tragedia a Cogne: carabiniere travolto da un'auto, conducente arrestata - E’ in gravissime condizioni il carabiniere investito a Cogne, vicino ad Aosta, da un'auto elettrica condotta da una 41enne di origine francese. tg.la7.it

