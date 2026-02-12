Scuola di Villa Redenta la novità

Il Comune di Spoleto ha deciso di non delocalizzare la scuola di Villa Redenta. Nei giorni scorsi, ha annunciato che acquisterà i terreni di proprietà privata dove si trova l’edificio scolastico, costruito circa 40 anni fa. La mossa mira a mantenere la scuola nel quartiere e garantire continuità alle attività educative. La decisione mette fine alle ipotesi di spostamento e rassicura genitori e insegnanti.

SPOLETO – Niente delocalizzazione della scuola di Villa Redenta, il comune si prepara ad acquisire quei terreni di proprietà privata dove 40 anni fa fu costruito l'edificio scolastico. Ebbene, l'amministrazione comunale è venuta a conoscenza dei mancati espropri in seguito al ricorso al Tar da parte dei legittimi proprietari dei terreni. Il Tar regionale ha condannato il Comune, accogliendo la domanda dei privati di restituzione del bene, previo ripristino dei luoghi nello stato precedente all'intervento costruttivo", fatta salva però la possibilità di avvalersi della facoltà dell'esproprio postumo (previsto dalla legge).

