Fiuggi vede i carabinieri e tenta la fuga Incastrato con la droga insieme a un 40enne

Le operazioni di ricerca hanno consentito di rinvenire nella disponibilità di quest'ultimo ulteriori 80 grammi di hashish Operazione antidroga nel comune di Fiuggi (Frosinone), dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto due uomini, rispettivamente di 32 e 37 anni, entrambi residenti a Vico nel Lazio. La dinamica ha avuto inizio quando il 32enne è stato notato dai militari nei pressi di un bar del posto. Alla vista della pattuglia, l'uomo ha tentato di eludere il controllo di polizia cercando di allontanarsi a piedi nelle stradine adiacenti. Raggiunto e bloccato tempestivamente dagli operanti, è stato sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish, già suddiviso in varie dosi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Senza patente e assicurazione, tenta la fuga all’Alt dei carabinieri: 40enne denunciatoHa tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri, ma la fuga è durata solo pochi metri.

Frosinone, maxi sequestro di droga a Fiuggi: scatta un arrestoMaxi sequestro di droga da parte dei carabinieri di Fiuggi, che hanno inferto un duro colpo alla circolazione di stupefacenti sul territorio. Nei guai è finito un 40enne, che è ... ilmessaggero.it

