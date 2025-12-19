La Farmacia Comunale San Niccolò trova casa al bar Necchi l’ex locale del film Amici miei FOTO
Spazi rinnovati e più servizi per la comunità. Aperta oggi la Farmacia Comunale San Niccolò nella nuova sede di via dei Renai, a soli trenta metri dalla precedente ma da adesso in un luogo iconico per i fiorentini, quello del bar Necchi, lo storico locale del film di culto “Amici miei”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
