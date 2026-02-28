La finalissima della Winter League Ragazzi 2026 si terrà al PalaRecord di Bologna, segnando il momento più atteso del torneo. Le squadre si sfideranno per il titolo in un match che promette grande spettacolo. L'evento si svolgerà nel capoluogo emiliano, attirando l’attenzione di appassionati e familiari delle giovani promesse del basket.

La Winter League Ragazzi 2026 entra nella fase decisiva con la finalissima in programma al PalaRecord di Bologna. Sei squadre si sfidano per il titolo italiano indoor, divise in due gironi di qualificazione, per poi incontrarsi nell’atto finale. Le premiazioni sono previste nel tardo pomeriggio e vedranno la presenza di volti noti dell’ambiente sportivo locale. Nel girone di Bologna il san lazzaro ’90 ha chiuso al vertice e la premiazione relativa è stata affidata ad alberto toro rinaldi. Le due formazioni migliori di ciascun raggruppamento si affrontano per assegnare lo scudetto indoor. Il calendario della giornata conclusiva prevede diverse sfide tra le squadre qualificate, con gli orari fissati in base al programma della manifestazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Finalissima della Winter League Ragazzi 2026 a Bologna

