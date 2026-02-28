Festa per i settant’anni da comune autonomo

Una comunità ha celebrato i settant’anni dalla sua autonomia con una festa nel luogo che rappresenta la sua quotidianità, uno spazio dove studenti, cittadini e visitatori si incontrano per leggere, studiare e crescere. La cerimonia ha coinvolto numerosi abitanti, che si sono riuniti per ricordare il passato e condividere un momento di festa nel cuore della città.

Una comunità che si ritrova settant'anni dopo, nello stesso luogo simbolico dove ogni giorno studia, legge, cresce. Oggi Bellaria Igea Marina festeggia il 70esimo anniversario della nascita del Comune autonomo con una grande festa in piazzetta Fellini, davanti alla biblioteca Panzini. Una data che coincide esattamente con l'istituzione ufficiale dell'ente nel 1956 e che oggi diventa occasione per abbracciare passato e futuro. Il ritrovo è fissato per le 10.30: "sarà una celebrazione dal sapore familiare, pensata come un compleanno collettivo", sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti, invitando i cittadini a partecipare per rendere omaggio a chi, "con determinazione e visione, si batté per l'autonomia, ma anche per condividere uno sguardo fiducioso verso i prossimi decenni".