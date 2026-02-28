Ferragamo | eleganza fluida della decostruzione

Nella cornice della Triennale di Milano si è svolta la sfilata di Ferragamo per la collezione Autunno Inverno 20262027. La presentazione ha coinvolto modelli che hanno sfilato indossando capi studiati con attenzione ai dettagli, mettendo in mostra un’interpretazione moderna dell’eleganza. La sfilata ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, confermando l’interesse verso le nuove proposte del marchio.

Nella cornice della Triennale di Milano prende vita la sfilata di Ferragamo collezione Autunno Inverno 2026 2027. Un inno alla fluidità dei tessuti ed alla decostruzione, parola chiave della collezione. Maximilian Davis, direttore creativo della Maison – dal 2022 -, tesse un dialogo profondo tra il patrimonio storico del marchio e la sua visione di sensualità.Nato a Manchester ma con radici trinidadiane e giamaicane, il designer porta in passerella un’eredità che è inannzitutto affettiva e legata profondamente alla sartorialità; un’attenzione ed un’arte appresa sin dall’infanzia. La sua è una moda che respira disinvoltura, un’estetica che celebra il corpo senza confini di genere. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Temi più discussi: Ferragamo Autunno Inverno 2026 2027: la decostruzione elegante; Gli anni Venti di Ferragamo tra decostruzioni e rigore; Ferragamo Autunno-Inverno 2026: tra spirito speakeasy e viaggi oltre l’oceano.

