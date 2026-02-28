FantaSanremo la classifica aggiornata dopo la quarta serata

Dopo la quarta serata di Sanremo, la classifica del FantaSanremo 2026 ha subito variazioni. La serata di venerdì 27 febbraio ha visto Ditonellapiaga e TonyPitony vincere con la cover di Sanremo. La graduatoria si è aggiornata in base ai punteggi assegnati durante le esibizioni e alle performance dei partecipanti. La posizione di alcuni concorrenti è risultata diversa rispetto alle precedenti serate.

(Adnkronos) – Com'è cambiata la classifica del FantaSanremo 2026 dopo la quarta serata della kermesse canora andata in onda ieri, venerdì 27 febbraio? Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la serata della cover di Sanremo. Per la concorrente in gara al festival 105 punti al FantaSanremo. Ecco come sono andati gli altri Big in gara al. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

