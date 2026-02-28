FantaSanremo la classifica aggiornata dopo la quarta serata

Dopo la quarta serata di Sanremo, la classifica del FantaSanremo 2026 ha subito variazioni. La serata di venerdì 27 febbraio ha visto Ditonellapiaga e TonyPitony vincere con la cover di Sanremo. La graduatoria si è aggiornata in base ai punteggi assegnati durante le esibizioni e alle performance dei partecipanti. La posizione di alcuni concorrenti è risultata diversa rispetto alle precedenti serate.

(Adnkronos) – Com'è cambiata la classifica del FantaSanremo 2026 dopo la quarta serata della kermesse canora andata in onda ieri, venerdì 27 febbraio? Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la serata della cover di Sanremo. Per la concorrente in gara al festival 105 punti al FantaSanremo. Ecco come sono andati gli altri Big in gara al. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com FantaSanremo 2026: classifica aggiornata dopo la prima serataAscolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime time Rita... Classifica FantaSanremo 2026, i punti dopo la quarta serata: in testa LDA e Aka7even, all’ultimo posto ChielloLa classifica del Fantasanremo 2026 dopo la quarta serata del Festival di Sanremo riserva poche sorprese in vetta. Altri aggiornamenti su FantaSanremo. Temi più discussi: FantaSanremo, la classifica aggiornata dopo la seconda serata; FantaSanremo 2026, i punteggi della terza serata: la classifica aggiornata; FantaSanremo 2026, classifica ufficiale terza serata: tutti i punti; Fantasanremo 2026, la classifica dopo la seconda serata: tutti i bonus, i malus e i punteggi. Classifica FantaSanremo aggiornata dopo la seconda serata: leader, bonus e punteggiDopo la seconda serata del Festival la graduatoria del FantaSanremo mostra conferme e sorprese: una metà dei concorrenti si è già esibita e i bonus extra fanno la differenza ... notizie.it Classifica aggiornata del FantaSanremo: sorprese e colpi di scena della terza serataStrategie, bonus e colpi di scena: ogni dettaglio sul palco vale punti preziosi nel FantaSanremo. Ecco la classifica dopo la terza serata. notizie.it FantaSanremo 2026 – Sangiovanni Rotondo Free Top 3 Prima Serata – nostra lega Mo ve l’indiciamo noi Primo posto – Parte forte e mette tutti in riga Secondo posto – Tallona da vicino… fiato sul collo Terzo posto – Podio preso all’ultimo - facebook.com facebook Ma veramente raga sto pure a fa tutto il fantasanremo che delusione x.com