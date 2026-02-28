Fantasanremo i bonus e i malus della quinta serata di Sanremo 2026 | ecco tutti i punteggi in diretta

Durante la quinta serata di Sanremo 2026, sono stati assegnati i bonus e i malus nel Fantasanremo, con i punteggi aggiornati in tempo reale. Gli utenti hanno potuto seguire le variazioni di punti e le performance dei partecipanti, mentre il gioco continua a coinvolgere appassionati e spettatori. La serata ha visto l’assegnazione di punteggi specifici e aggiornamenti immediati sui risultati del gioco.