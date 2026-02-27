Durante la quarta serata di Sanremo 2026, il Fantasanremo ha aggiornato i punteggi in diretta, con bonus e malus assegnati ai partecipanti. La competizione tra i concorrenti prosegue con nuove sfide e variazioni nei punteggi, mentre gli spettatori seguono attentamente l’andamento della gara e le ripartizioni dei punti. La serata si è conclusa con una nuova classifica aggiornata, che riflette i risultati delle esibizioni.

Nuova serata e nuova sfida all'ultimo baudo per il Fantasanremo. Continua la corsa del gioco preferito degli spettatori e gli appassionati di Sanremo 2026. Sull'account ufficiale del gioco, verranno resi noti intorno alle 20 quali saranno i punti e le assegnazioni. Di artista in artista, vi comunicheremo anche gli ipotetici punteggi di assegnazione per ogni artista in gara. Nel corso della serata aggiorneremo in diretta tutti i punteggi collezionati per il Fantasanremo da ogni artista nel corso della loro esibizione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Fantasanremo, i bonus e i malus della quarta serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in diretta

Leggi anche: Fantasanremo, i bonus e i malus della seconda serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in diretta

Leggi anche: Fantasanremo, i bonus e i malus della prima serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in diretta

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Punti FantaSanremo 2026, la lista completa dei bonus e malus; FantaSanremo, i bonus e i malus della seconda serata; La lista completa dei bonus e malus del FantaSanremo 2026; Fantasanremo 2026, novità e regolamento: le squadre con riserve e i bonus Peppe Vessicchio.

Classifica FantaSanremo aggiornata dopo la seconda serata: leader, bonus e punteggiDopo la seconda serata del Festival la graduatoria del FantaSanremo mostra conferme e sorprese: una metà dei concorrenti si è già esibita e i bonus extra fanno la differenza ... notizie.it

FantaSanremo 2026, bonus e malus della quarta serata: punti in aggiornamentoI punti del Fantasanremo della quarta serata di Sanremo 2026 con bonus e malus. I punti conquistati dai trenta cantanti in gara venerdì 27 febbraio. fanpage.it

Bonus e Malus giornalieri segreti: Venerdì 27 febbraio #bonus #malus #venerdì #fantasanremo #sanremo2026 x.com

Dal bonus del Fantasanremo al palco dell’Ariston: un gesto di solidarietà per i bambini del Santobono Pausilipon di Napoli Leggi l'articolo #Sanremo - facebook.com facebook