Fan Juve Bolognesi ex Belen Rodriguez | Chivu-Inter? Non so se

Simone Bolognesi, noto per la sua presenza nel mondo dello spettacolo e del calcio, si trova ancora sotto i riflettori nella Riviera Romagnola. Recentemente, è stato coinvolto in discussioni su Chivu e l'Inter, anche se ha dichiarato di non essere sicuro di alcuni dettagli. La sua partecipazione a eventi e ricordi di spettacolo continua a mantenere alta l’attenzione su di lui.

Simone Bolognesi a tutto gas, ancora grande protagonista in Riviera Romagnola, tra calcio e ricordi di spettacolo. Lo abbiamo intercettato nei giorni scorsi: ecco le dichiarazioni assai interessanti di colui che è considerato il 'primo uomo italiano di Belen Rodriguez'. E' stato negli anni anche uno dei cavalieri del programma Uomini e Donne Trono Over. Figura storica della Riviera Romagnola, volto noto della nightlife e personaggio televisivo, Simone Bolognesi torna a far parlare di sé con una serie di dichiarazioni che stanno facendo discutere il mondo del calcio. Lo abbiamo intervistato poco prima di Inter-Bodo di Champions League. L'ex protagonista di Uomini e Donne (da Maria De Filippi su Mediaset), oggi imprenditore nel settore alberghiero, nello specifico ha commentato, senza filtri come sempre, la Serie A 2025-26.