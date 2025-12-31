Calciomercato Juve LIVE | duello di mercato con l’Inter di Chivu Novità su Guido Rodriguez

Segui con attenzione le ultime novità del calciomercato della Juventus, con aggiornamenti in tempo reale sulle trattative più importanti. In questo articolo, analizziamo il duello di mercato con l’Inter di Chivu e le novità riguardanti Guido Rodriguez. Restate con noi per tutte le informazioni sulle operazioni in corso, incontri e possibili sviluppi, in un quadro chiaro e preciso delle trattative in corso.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: duello di mercato con l’Inter di Chivu. Novità su Guido Rodriguez Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: duello di mercato con l’Inter. Novità su Perin Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: duello di mercato in vista per Frendrup. Novità su Joao Mario in chiave cessione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juve, doppio duello di mercato con l’Inter? I dettagli. “E intanto Frattesi sta…”; Marusic Juventus, duello di mercato per il colpo in fascia; Tutte le notizie del 27 dicembre; Calciomercato Bologna: Sartori a duello con la Juve. Lazio a ‘caccia’, ma irrompe anche la Juve: scatta il duello - Sarri attende i rinforzi, gli occhi soprattutto a centrocampo con un vecchio obiettivo che però piace anche alla Juve ... calciomercato.it

È sempre Inter contro Juventus: duello per Kayode a giugno | CM.IT - L'Inter e la Juventus duellano anche sul mercato, in vista della prossima stagione: obiettivo Kayode del Brentford ... calciomercato.it

Mercato Juventus, duello con il Bologna per Gady Beyuku. Il terzino francese del Modena piace a Comolli e Sartori per la sessione di gennaio - Il terzino francese del Modena piace a Comolli e Sartori per la sessione di gennaio La Juventus continua a scandagliare il mercato dei giovani ... juventusnews24.com

Il punto di #FabrizioRomano sugli ultimi nomi del #calciomercato #Juve: Mercato #Juventus (Attacco): * Gonzalo #Garcia (Real Madrid): Non è un obiettivo per la Juventus a gennaio. Il Real Madrid ha già ceduto Endrick in prestito al Lione e non vuole pr - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve, ora tocca a #Comolli: #Gatti e #Miretti sul piatto, Schlager e #Frattesi temi caldi x.com

