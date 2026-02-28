Famiglia nel bosco ora la struttura di Vasto chiede di trasferire mamma e bambini | Non rispettano le regole
Una famiglia residente in un bosco è stata coinvolta in una situazione in cui la struttura di Vasto ha richiesto il trasferimento di mamma e bambini. La decisione è stata presa a causa di presunte criticità nella gestione quotidiana, con operatori che hanno segnalato episodi di tensione e comportamenti che non rispettano i protocolli stabiliti. La questione riguarda ora le autorità competenti.
La richiesta della casa famiglia sarebbe motivata da alcune criticità nella gestione quotidiana. Gli operatori riferiscono episodi di tensione e comportamenti non conformi ai protocolli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, la mamma rischia l'allontanamento dalla struttura di Vasto: "Rigida e non collaborativa"
Leggi anche: Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini
Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine in Italia: «Chiederà che i bambini tornino in Australia»
