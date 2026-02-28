famiglia in tempesta al teatro diana con zeno e galiena

Al Teatro Diana viene rappresentata la versione teatrale di “A casa tutti bene”, portando il pubblico in un ambiente domestico carico di tensione. La scena rivela un nucleo familiare in crisi, con attori come Zeno e Galiena che interpretano i protagonisti. La rappresentazione invita gli spettatori a immergersi nelle dinamiche di una famiglia che si svela tra conflitti e segreti.

La regia di Gabriele Muccino, affiancato da Marcello Cotugno e Irene Alison, plasma il testo come un organismo vivo: non semplice trasposizione del film omonimo del 2018, ma detonazione teatrale di sentimenti compressi. Il pretesto narrativo è quello di una riunione domestica su di un'isola per celebrare gli ottant’anni della matriarca Alba. Una tempesta marina blocca le partenze e costringe parenti e affini a una convivenza forzata. È qui che la drammaturgia svela il suo vero motore: l’impossibilità di fuggire dagli altri quando in realtà si vorrebbe fuggire da sé stessi. La casa diventa un confessionale senza prete, un’arena dove il sangue non unisce ma coagula. 🔗 Leggi su 2anews.it

