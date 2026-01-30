Al Diana Cena con sorpresa quando l’amore scompiglia la famiglia

Questa sera, al Teatro Diana, va in scena “Cena con sorpresa”, uno spettacolo scritto da Augusto Fornari e Toni Fornari. Quest’ultimo anche regista e attore, insieme a Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. La commedia mette in luce come l’amore possa sconvolgere le dinamiche familiari e portare alla luce segreti nascosti, con una narrazione semplice e diretta. La scena si riempie di emozioni, tra risate e momenti di tensione, mentre i protagonisti si confrontano con le proprie scelte e le conseguenze sui loro affetti più cari.

Al Teatro Diana va in scena “Cena con sorpresa”, testo firmato da Augusto Fornari e Toni Fornari, quest'ultimo impegnato anche come regista e interprete, insieme ad Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. Una commedia che, sotto l’abito leggero del divertimento, custodisce nervature più profonde, capaci di interrogare lo spettatore senza mai rinunciare al sorriso. La produzione Golden Star -Teatro Golden con Diana Or.i.s. porta in palcoscenico un congegno teatrale ben oliato, sostenuto da un cast affiatato e consapevole dei chiaroscuri della storia. Al centro della vicenda una famiglia borghese apparentemente pacificata: Stefania e Arnaldo, interpretati rispettivamente da Tosca D’Aquino e Simone Montedoro, sono sposati da trent’anni, economicamente solidi, ex giovani ribelli ora approdati a una rassicurante normalità. 🔗 Leggi su 2anews.it

Questa sera al Teatro Diana è andata in scena una cena tra amici che si è trasformata in un susseguirsi di risate e momenti di tensione.

Al Diana di Napoli 'Cena con sorpresa', ridere con le relazioni sentimentaliUna coppia di cinquantenni scopre che il loro migliore amico ha una relazione con la loro figlia ventenne; come si reagisce alle novità e alle realtà che stravolgono i nostri modi di pensare e vivere, ... ansa.it

