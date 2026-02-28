Nella 27ª giornata della Serie A 202526, il Como ha battuto il Lecce, confermando una fase positiva. Fabregas ha festeggiato il successo, sottolineando l'importanza dei tre punti per continuare il buon momento dopo le vittorie contro Milan e Juventus. La partita ha visto il Como dimostrare una crescita evidente, riuscendo a gestire la pressione e a portare a casa la vittoria.

La vittoria del Como contro il Lecce, valida per la 27ª giornata della Serie A 202526, descrive una squadra in crescita capace di gestire la pressione e di tradurre l’impegno in prestazioni costanti. L’aggiornamento di contesto evidenzia una dinamica di gruppo concreta, capace di offrire segnali di maturità e di continuità. La prestazione odierna è stata valutata come tre punti pesanti, elementi utili per proseguire la linea di prestazioni positive contro Milan e Juventus. Il gruppo viene elogiato per la maturità dimostrata, con fiducia nel fatto che la squadra, nel lungo periodo, potrà offrire ulteriori soddisfazioni. percorso della squadra — Il cammino dei lariani presenta fasi di crescita alternate a momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fabregas esulta dopo il successo sul Lecce: «Tre punti fondamentali per proseguire il positivo momento dopo Milan e Juventus»

Lecce Udinese 2-1, Banda la decide al 90?. Tre punti fondamentali per Di Francesco: cos’è successodi Redazione JuventusNews24Lecce Udinese 2-1, una punizione magistrale di Banda regala tre punti d’oro a Di Francesco dopo il botta e risposta tra...

Kalulu festeggia sui social dopo la vittoria contro il Pafos: «Tre punti fondamentali». Il post del difensore – FOTOOsimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Contenuti e approfondimenti su Fabregas esulta.

Temi più discussi: Fabregas-Allegri, scintille dopo la partita. Max: Serve più rispetto; La faccia tosta di Cesc Fabregas: come dare lezioni di stile dopo aver fatto il furbo; Fabregas elogia il Como dopo il pari contro il pari a San Siro; Allegri contro Fabregas: La prossima volta faccio una scivolata anch'io.

La faccia tosta di Cesc Fabregas: come dare lezioni di stile dopo aver fatto il furboIl comportamento di Fabregas a San Siro è inaccettabile e surreale: mette le mani addosso a un calciatore avversario che sta giocando ma non viene espulso ... fanpage.it

La gioia di Fabregas dopo il colpaccio contro la Juve:Vinto contro una squadra fortissima, prestazione top dei ragazziIl tecnico spagnolo:Il nostro portiere ha fatto solo una parata, questo fa capire che razza di prestazione abbiamo fatto. E sulla Champions non rispondo: stare calmi e pensare gara dopo gara ... ciaocomo.it

La Gazzetta dello Sport. . Sotto la guida di Fabregas Mergim Vojvoda è rinato: è lui ma vera forza del Como @samuele.mandaro @nic.cariglia_ - facebook.com facebook

FABREGAS- Le indicazioni in , , Il discorso al fischio finale La coi tifosi del settore ospiti @DavideBernardi6 BordoCam #JuveComo è disponibile ora su #DAZN! #Fabregas x.com