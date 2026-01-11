Scuola Veneziano-Novelli ultimo open day | dai visori 3D alle certificazioni Cambridge

La Scuola Veneziano-Novelli di Monreale invita all’ultimo Open Day, fissato per il 14 gennaio. Un’occasione per conoscere le opportunità offerte, dai corsi con visori 3D alle certificazioni Cambridge. Un momento di approfondimento per studenti e genitori interessati a scoprire i programmi didattici e le modalità di iscrizione presso l’istituto.

Monreale – L’ultimo Open Day in programma all’Istituto Veneziano – Novelli è previsto per il 14 gennaio. A partire dalle 15:30, nei due plessi della scuola, il Novelli sede dell’infanzia e della primaria, e il Veneziano sede delle medie, le famiglie avranno modo di scoprire tutte le proposte didattiche dell’istituto per il prossimo anno scolastico . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

