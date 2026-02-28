Era ricercato per ricettazione | trovato su un' auto nei pressi del porto canale

Verso le 21, la Polizia di Stato ha individuato un uomo ricercato per ricettazione nei pressi del porto canale di Rimini. Durante un servizio di controllo coordinato tra la Questura locale e la Polizia Stradale di Bologna, è stato scoperto che si trovava a bordo di un’auto parcheggiata nell’area. L’uomo è stato successivamente arrestato.

Nell’ambito dei servizi ad alto impatto della Polizia di Stato disposti dalla Questura di Rimini e dal compartimento Polizia Stradale di Bologna per il controllo e contrasto alla guida in stato di alterazione psicofisica, verso le 21.00 di sabato scorso un equipaggio della Polizia di Stato della sottosezione Polizia Stradale di Riccione, nel territorio di Rimini, ha proceduto al controllo di un'auto che circolava nei pressi del porto canale. Accompagnato negli uffici della Questura di Rimini, il l'uomo è stato sottoposto a identificazione e trattenuto per essere poi portato in carcere nella mattinata di domenica. Grazie allo scrupoloso operato degli agenti della Polizia Stradale di Riccione, l’uomo è stato assicurato alla giustizia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Cadavere trovato in centro. Era nei pressi di un albergo abbandonatoIl cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa sera, mercoledì 4 febbraio, in una stradina isolata nei pressi di viale Virgilio nel centro di...

Denunciato per ricettazione, ma era ricercato: 38enne finisce in carcereUn uomo di 38 anni, straniero, è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato denunciato per il reato di ricettazione.

