Cadavere trovato in centro Era nei pressi di un albergo abbandonato

Questa sera, un uomo è stato trovato morto in una stradina tranquilla vicino a viale Virgilio, nel cuore di Taranto. La polizia è arrivata sul posto e sta indagando sulla vicenda. Al momento non ci sono dettagli sulle cause del decesso.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa sera, mercoledì 4 febbraio, in una stradina isolata nei pressi di viale Virgilio nel centro di Taranto. Il corpo, probabilmente si tratta di uno straniero senza fissa dimora, è stato notato da un passante che ha lanciato l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e il medico legale. Il cadavere era lungo una discesa vicina al vecchio hotel Palace, abbandonato da diversi anni. In quell'angolo la vittima, che non aveva documenti addosso, si sarebbe ricavata un posto letto, con un materasso e addirittura dei quadri appesi al muro.

