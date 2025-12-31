Organici ATA dal 2026 27 taglio di 2.174 collaboratori scolastici nelle scuole superiori

A partire dall’anno scolastico 2026/2027, le scuole superiori adotteranno nuovi parametri per la definizione dell’organico dei collaboratori scolastici. Questa revisione comporterà un taglio di circa 2.174 posizioni, influendo sulla gestione del personale nelle istituzioni scolastiche. È importante comprendere le modalità e le implicazioni di questa modifica per le scuole, il personale e gli studenti coinvolti.

