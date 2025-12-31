Organici ATA dal 2026 27 taglio di 2.174 collaboratori scolastici nelle scuole superiori
A partire dall’anno scolastico 2026/2027, le scuole superiori adotteranno nuovi parametri per la definizione dell’organico dei collaboratori scolastici. Questa revisione comporterà un taglio di circa 2.174 posizioni, influendo sulla gestione del personale nelle istituzioni scolastiche. È importante comprendere le modalità e le implicazioni di questa modifica per le scuole, il personale e gli studenti coinvolti.
Con l’anno scolastico 20262027, nelle scuole secondarie di secondo grado entreranno in vigore nuovi parametri per la determinazione dell’organico dei collaboratori scolastici. Le modifiche sono state introdotte dal decreto ministeriale del 3 novembre che attua quanto previsto dall’art. 1, comma 828, della legge 2072024. L'articolo Organici ATA, dal 202627 taglio di 2.174 collaboratori scolastici nelle scuole superiori . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Organici ATA: dal prossimo anno 2.174 collaboratori scolastici in meno nelle scuole superiori. Ecco come vengono calcolati
Leggi anche: Organici e reclutamento ATA, dal 2026/27 44mila posti in meno per i collaboratori scolastici, rischi per mobilità. RISPOSTE AI QUESITI
Organici ATA 2025/26: registrati alla Corte dei Conti i decreti ministeriali. Confermati i tagli dal 2026/27; UIL SCUOLA PUGLIA: TAGLI INACCETTABILI AI COLLABORATORI SCOLASTICI; Organici e mobilità del personale scolastico, quali tappe nel 2026? Risponde l’esperto; Personale scolastico, l'allarme della Uil: Per la Puglia 158 collaboratori in meno.
Il governo taglia gli organici ATA, saltano oltre 2000 posti, ecco la sintesi - Il governo taglia gli organici ATA con 2. informazionescuola.it
Decreto per la revisione degli organici ATA 2026 2027 pubblicato: confermati 2174 collaboratori scolastici in meno - 211 del 3 novembre 2025 (Pdf 323Kb), il Ministero dell’istruzione ha ridefinito la dotazione organica del personale ATA in attuazione di quanto disposto dalla Legge di ... ticonsiglio.com
Informativa MIM sugli organici personale ATA 2026: arrivano gli Operatori e tagli ai Collaboratori scolastici, ecco le novità - AGGIORNAMENTO: Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il Decreto sulla revisione degli organici ATA. ticonsiglio.com
TRSP. . Scuola, in Molise nessun taglio o accorpamento TG NEWS MOLISE DEL 28.12.25 - TRSP - - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.