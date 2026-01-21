Stefano era lì Funerale Enrico De Martino | il silenzio della chiesa si rompe inaspettatamente così le lacrime di tutti

Il funerale di Enrico De Martino si è svolto nel rispetto e nella sobrietà, con un silenzio che ha sottolineato l’affetto di quanti lo hanno conosciuto. L’evento, caratterizzato da momenti di riflessione e commozione, ha rappresentato l’ultimo saluto al padre di Stefano De Martino, scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia. Un addio che ha toccato il cuore di tutti i presenti.

Un silenzio carico di rispetto e affetto – interrotto appena dalla musica e da parole misurate – ha accompagnato nel pomeriggio di ieri l'ultimo saluto al papà di Stefano De Martino, Enrico, scomparso a 61 anni dopo una malattia che negli ultimi mesi aveva minato il suo fisico. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Michele, sulla collina di San Alfonso a Torre del Greco, lo stesso luogo in cui Enrico e Maria Rosaria, ieri inermi abbracciata ai figli, si erano sposati anni fa. Non una coincidenza, ma una scelta precisa, per disegnare la parabola di una vita insieme e rendere più intenso il commiato.

