Eintracht Francoforte-Friburgo domenica 01 marzo 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 1 marzo 2026 alle 17:30 si sfidano l’Eintracht Francoforte e il Friburgo. Le formazioni ufficiali sono state rese note, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, che sono attardate rispetto alle posizioni che consentono di qualificarsi alle coppe europee.

Attardate rispetto alle posizioni che assegnano le coppe europee Eintracht Francoforte e Friburgo si affrontano quest'oggi in una sfida delicata per entrambe. Gli Adler hanno avuto una buona reazione dopo l'arrivo di Riera in panchina; dopo la netta vittoria contro il Borussia Monchengladbach è arrivato uno stop di misura in casa del Bayern Monaco con la squadra capace di arrivare ad un passo.