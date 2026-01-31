Stoccarda-Friburgo domenica 01 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Oggi alle 15:30 si gioca Stoccarda contro Friburgo, una partita importante per la Bundesliga. Entrambe le squadre hanno già passato il turno in Europa League e ora si sfidano per punti preziosi in campionato. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e i tifosi aspettano di vedere come si comporteranno in campo. La partita promette emozioni e può cambiare la classifica di metà stagione.

Dopo aver blindato il passaggio del turno in Europa League Stoccarda e Friburgo si affrontano in questa gara valevole per il ventesimo turno di Bundesliga. Gli Schwaben hanno faticato per avere ragione dello Young Boys, andando prima in doppio vantaggio e poi facendosi rimontare dagli svizzeri. Nel finale è arrivato il gol partita di Andres: per il giovane spagnolo ex Real Madrid è.

