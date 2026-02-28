È scomparso Gastone Lago fondatore della storica azienda padovana Lago Group

È scomparso all'età di 89 anni Gastone Lago, uno dei soci fondatori di Elledi, l'azienda padovana nota oggi come Lago Group. La sua figura è legata alla nascita e allo sviluppo di una realtà storica nel settore. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla stessa azienda, che ne ha dato comunicazione ufficiale.

