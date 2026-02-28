E' finito l' anestetico | stop alle sterilizzazioni sul territorio l' allarme dal Cilento fino in Costiera e oltre

Da Sapri alla Costiera, passando per Cava de' Tirreni, Nocera e Scafati, le sterilizzazioni degli animali sono state sospese a causa dell'esaurimento di forniture di anestetico da parte dell'Asl. La mancanza di questa sostanza ha portato a un blocco delle operazioni sul territorio, provocando preoccupazione tra gli attivisti e gli operatori coinvolti nel settore. La situazione interessa diverse zone della provincia di Salerno.

🔗 Leggi su Salernotoday.it Lega del cane di Benevento: "Grave la chiusura del Pav e lo stop alle sterilizzazioni"Tempo di lettura: 2 minutiA distanza di poco più di un mese, le associazioni animaliste della provincia di Benevento quali Baffi e Code ODV, Ciotole... Sospese le sterilizzazioni in Costiera, manca l'anestesico nell'ambulatorio Asl di MaioriL'Enpa: "Appena ci verrà comunicato che potranno riprendere regolarmente, vi avviseremo subito, in modo tale da darvi possibilità di poter prendere...