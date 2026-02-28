drew mcintyre svela i suoi piani per wrestlemania 42

Questa notte a Chicago si svolge l’evento Elimination Chamber, dove si deciderà chi affronterà Drew McIntyre per il WWE Championship a WrestleMania 42. La competizione vedrà vari lottatori sfidarsi all’interno della gabbia, con il vincitore che otterrà la chance di competere contro McIntyre nel grande evento. Non sono stati annunciati altri dettagli sui partecipanti o sulle modalità della sfida.

Questa notte, l’elimination chamber in programma a Chicago stabilirà lo sfidante di Drew McIntyre per il WWE Championship in vista di WrestleMania 42, sotto il segno delle attese e delle discussioni sul formato dell’evento principale dell’anno. Le voci tra gli esperti indicano la possibilità di un match a più partecipanti che assegni il titolo direttamente nell’occasione più prestigiosa del calendario, sollevando interrogativi sull’andamento della contesa e sulle scelte future. Lo spettacolo odierno, che si svolge all’United Center di Chicago e ha inizio nelle ore notturne, serve a delineare chi affronterà il campione nel grande evento. Il formato tradizionale dell’incontro resta al centro dell’attenzione: chiunque supererà la prova arriverà a lottare per il titolo a WrestleMania. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

