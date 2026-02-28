Dopo questa esibizione è giusto che io cambi carriera l’ironia di Brunori dopo l’esibizione a Sanremo Fan in allarme

Dopo aver partecipato a Sanremo con una cover di Il Mondo insieme al duo Maria Antonietta e Colombre, Brunori Sas è stato visto in una cucina, dove si è fatto riprendere mentre preparava qualcosa. In un commento ironico, il cantante ha detto che dopo quell’esibizione sarebbe giusto cambiare carriera. La scena ha suscitato l’interesse dei fan, preoccupati per il suo stato d’animo.

Cosa ci fa Brunori Sas in una cucina? Il cantante, dopo essere salito sul palco di Sanremo per una cover di Il Mondo insieme al duo in gara Maria Antonietta & Colombre, si è fatto riprendere in cucina. “Finita l’esibizione sono tornato al mio nuovo lavoro – ha scherzato – non casualmente mi ero vestito da maître.Dopo questa esibizione è giusto che io cambi carriera “. Sotto al video i fan si sono però allarmati. “Non lo dire nemmeno per scherzo”, ha commentato qualcuno. “Dovresti stare più attento a ciò che pubblichi, soffro d’asma e sono rimasta completamente senza fiato”, ha scritto qualcun altro. Mentre altri hanno cercato di capire il significato nascosto dietro il suo video (probabilmente solo ironico): “Non sto capendo cosa mi significhi questo video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

“Comunque Tiziano Ferro…”. Sanremo 2026, il commento di Fiorello dopo l’esibizioneLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha offerto momenti di spettacolo ma anche spunti di discussione che hanno rapidamente acceso il...

Solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male | Brunori Sas e Guidalberto Bormolini

Temi più discussi: Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini; Sanremo 2026, serata cover e duetti. I baci censurati: dopo Levante e Gaia, la Rai non inquadra quello (sulla guancia) tra Gassmann e Aiello; Elettra Lamborghini, dopo la sua esibizione, protesta con Carlo Conti e Laura Pausini: Ci sono troppi festini in giro e non mi fanno dormire. Se non smettono, stasera scendo in pantofole con il megafono!. Segui Sanremo su Rainews.it #Sanremo2026; Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: cantanti, ospiti e co-conduttori.

Se stasera non smettono con questi festini vado giù in ciabatte, ci sono troppi festini bilaterali: così Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo 2026La cantante è tornata, con la sua solita ironia, su quanto aveva scritto sui social dopo la prima serata all'Ariston: Porca TROya fate abbassare la musica ... ilfattoquotidiano.it

Caos dopo l’esibizione ecco cosa è successo dietro le quinte di SanremoSanremo 2026: i festini bilaterali e la polemica nella notte A Sanremo 2026 scoppia il caso Elettra Lamborghini. La cantante ... tuttosulgossip.it

Aggiungiamo nuove date al tour Dopo il sold out di milano alla live premiere, aggiungiamo nuove tappe per continuare questo viaggio insieme Prevendite aperte dalle 16 di oggi, sabato 28 febbraio! - facebook.com facebook

Gianna Nannini mi ha scritto parole d’amore ieri sera, dopo l’esibizione. Ho scoperto di avere una sorella in più, si chiama Gaia. Sono scesa dal palco con la felicità e la leggerezza di chi sta imparando a vivere al meglio. Vi mannu un vasuni na ucca, a tutt!!! # x.com