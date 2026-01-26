La rabbia di Senza Cri dopo l' esibizione ad Amici | Commento becero Io e Nicolò Filippucci siamo due persone diverse che si stimano

Dopo l’esibizione ad Amici, Senza Cri ha commentato con fermezza le affermazioni ricevute, sottolineando la diversità tra lui e Nicolò Filippucci e il rispetto reciproco che li lega. La sua reazione riflette un atteggiamento diretto e misurato, senza ricorrere a eccessi o sensazionalismi. Un esempio di come, anche in situazioni di confronto, sia possibile mantenere chiarezza e sobrietà nel comunicare le proprie posizioni.

Non le ha mai mandate a dire e di certo non comincerà ora a tirarsi indietro. Si sta parlando di Senza Cri, ex talento di Amici di Maria De Filippi. Cristiana Carella (questo il vero nome) è stata ospite di Amici durante la puntata di ieri 25 gennaio. Poco dopo la messa in onda, è arrivato un tweet furioso contro gli hater. Quando uno di questi le ha risposto, lei ha replicato a tono. Dapprima Senza Cri ha scritto su X: “Ripetiamo in coro agli haters: non mi interessa che mi offendiate, quel che scrivete descrive più voi che me. Un abbraccio”. Poi una ragazza le ha scritto: “Non sarai mai Nicolò Filippucci (anche lui ex cantante di Amici, entrambi poi a Sanremo Giovani)”.🔗 Leggi su Today.it

La rivincita di Nicolò Filippucci a Sarà Sanremo 2025 dopo l’eliminazione ingiusta ad Amici 24Dopo un'eliminazione ingiusta ad Amici 24, Nicolò Filippucci si è riscatto con successo a Sarà Sanremo 2025, confermando il suo talento e la sua determinazione.

A staccare il biglietto sono stati: Antonia, Welo, Nicolò Filippucci, Angelica Bove, Seltsam e Senza CriStanotte su Rai 2 si è concluso Sanremo Giovani 2025, il talent condotto da Gianluca Gazzoli.

