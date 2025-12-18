L’Eredità chiude il 2025 con numeri da record | la migliore performance degli ultimi 14 anni

L’Eredità chiude il 2025 con numeri da record, dimostrando un successo straordinario dopo 14 anni. Condotto da Marco Liorni e prodotto da Banijay Italia, il game show più longevo della televisione italiana ha registrato la sua miglior performance, con una media in share mai vista dal 2010. Un traguardo che conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama televisivo, regalando al pubblico emozioni e intrattenimento di alta qualità.

© Spettacolo.periodicodaily.com - L’Eredità chiude il 2025 con numeri da record: la migliore performance degli ultimi 14 anni L’Eredità saluta il 2025 con un bilancio che certifica un anno televisivo straordinario. Il game show più longevo della TV italiana, condotto da Marco Liorni e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, chiude infatti l’anno registrando la più alta media in share degli ultimi 14 anni, segnando un risultato che non si vedeva dal 2010, considerando entrambi i segmenti del programma: “La Sfida dei 7” e “L’Eredità”. Un traguardo importante per la 23ª edizione, che conferma il programma come uno dei pilastri più solidi del daytime e come un appuntamento quotidiano capace di unire pubblico trasversale e generazioni diverse. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com Leggi anche: Vendemmia da record, parte da Contessa Entellina la miglior annata degli ultimi anni in Sicilia Leggi anche: Serio, agosto da record: 72 milioni di metri cubi d’acqua, il più ricco degli ultimi vent’anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. 'L'Eredità' su Rai 1 chiude il 2025 con numeri da record - La 23/a edizione dell'Eredità chiude il 2025 con numeri da record, registrando la più alta media in share degli ultimi 14 anni. ansa.it

Voltura catastale e possesso: scatta l’accettazione dell’eredità La voltura catastale richiesta dal chiamato all’eredità, unita al possesso dei beni, vale come a... - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.