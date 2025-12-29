Il ricordo del Msi I dem contro La Russa La replica | attaccano il simbolo più votato

Il dibattito intorno al video in cui Ignazio La Russa ricorda le origini del Movimento Sociale Italiano continua a suscitare reazioni. I Democratici di Sinistra criticano la scelta, mentre La Russa difende la memoria storica del simbolo più votato. La vicenda riporta al centro delle discussioni temi legati alla memoria e alla storia politica italiana, evidenziando come tali ricorrenze possano ancora dividere l’opinione pubblica.

Non si placano le polemiche per il video in cui Ignazio La Russa (foto), ricorda la nascita del Movimento Sociale Italiano. "Ha usato le opportunità comunicative che gli sono date in qualità di presidente del Senato per fare una elegia di parte del Msi. Si è comportato da inguaribile fascista che usa lo Stato in modo totalitario. Doveva parlare a tutti gli italiani e non l’ha fatto". Così in una nota il deputatodem, Roberto Morassut. E in serata è lo stesso La Russa a tornare sull’argomento: "Vorrei ringraziare coloro che si sono allarmati, sorpresi o persino sentiti ‘disgustati’ – risponde a tono il cofondatore di FdI – per un mio video di un minuto circa, caricato sui miei social e con cui ho ricordato, in maniera a mio avviso garbata, la nascita del Msi avvenuta 67 anni fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

