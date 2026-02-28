Direttori generali nomi decisi | confermati 6 uscenti 3 in arrivo da fuori Veneto

A Venezia sono stati annunciati i nomi dei nuovi direttori generali: sei di loro rimangono al loro incarico, mentre tre arrivano da fuori Veneto. La comunicazione è arrivata in momenti diversi, con alcune persone informate via telefonata nel pomeriggio e altre tramite email alla sera. Quando la notte è calata, a Palazzo Balbi i nomi sono stati ufficialmente comunicati.

VENEZIA - C'è chi ha ricevuto la telefonata al pomeriggio e chi invece l'email alla sera. Ma quando ormai era calata la notte, a Palazzo Balbi sono stati finalmente composti i 13 tasselli che compongono il mosaico della sanità regionale, tanto che oggi (e cioè entro la fatidica scadenza del 28 febbraio) il presidente Alberto Stefani potrà firmare le nomine dei direttori generali, senza la necessità di disporre le proroghe tecniche sotto forma di commissariamento. Al netto di sorprese dell'ultimo minuto, ad ogni modo, il quadro complessivo dovrebbe prevedere la conferma di sei dg uscenti ma con una destinazione diversa rispetto alle sedi...