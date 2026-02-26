VENEZIA - Nessuno resterà al suo posto. Se anche verranno confermati nell’organigramma complessivo della sanità regionale, i direttori generali uscenti saranno spostati in sedi diverse da quelle gestite finora. Mentre impazza il toto-nomi sulla base di indiscrezioni più o meno fondate, e interessate, ecco l’unica certezza che trapela da Palazzo Balbi, nelle convulse giornate che conducono a sabato, giorno previsto per la firma dei decreti di nomina da parte del presidente Alberto Stefani. Sul suo tavolo c’è l’elenco degli 80 profili ammessi dalla commissione di valutazione, che invece ha depennato dalla lista gli altri 50, in quanto privi dei requisiti previsti dall’avviso o non più disponibili all’incarico: una rosa che in queste ore il governatore sta ulteriormente esaminando, anche attraverso telefonate dirette agli stessi candidati. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Direttori generali, ecco gli 80 nomi al vaglio: gli uscenti cambieranno sede. Promossi ed esclusi

Leggi anche: Direttori generali, ecco gli 80 nomi al vaglio: gli uscenti cambieranno sede. Promossi e esclusi

Direttori generali di Asl e ospedali, i nomi di tutti i promossiEcco l’elenco dei promossi, pubblicato dalla Regione con un atto pubblico: Peter Assembergs, Iacopo Avegno, Angelo Barbaro, Giuliana Bensa, Giancarlo...

Temi più discussi: Direttori generali, ecco gli 80 nomi al vaglio: gli uscenti cambieranno sede. Promossi ed esclusi; Ulss venete, in arrivo le nomine dei direttori generali: ecco i favoriti; Sanità, ecco le pagelle dei direttori generali: Capalbo prima della classe, a Grinta va il voto più basso; Ecco i nuovi direttori delle Asl di Cagliari e Gallura, ma la maggioranza si spacca.

Direttori generali, ecco gli 80 nomi al vaglio: gli uscenti cambieranno sede. Promossi e esclusiVENEZIA - Nessuno resterà al suo posto. Se anche verranno confermati nell’organigramma complessivo della sanità regionale, i direttori generali uscenti saranno spostati in ... ilgazzettino.it

Sanità veneta, 'corvi' e nomine. Ma Stefani tira dritto: direttori generali prontiVENEZIA - Volano i corvi sul Canal Grande attorno alle nomine dei direttori generali in sanità. In particolare ieri è arrivata a Ferro Fini una lettera, ... ilgazzettino.it

Nuovi direttori generali della Sanità in Veneto: verso 5 riconferme, l’ipotesi Benazzi commissario. A Padova un medico romagnolo x.com

Le nomine dei nuovi direttori generali delle Ulss venete sono imminenti. Ecco i nomi più accreditati e le partite ancora aperte nella sanità regionale - facebook.com facebook