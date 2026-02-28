Diretta Legnano-Fulgor Omegna | segui la sfida di Serie B su Twitch

La partita tra Legnano e Fulgor Omegna di Serie B viene trasmessa in diretta su Twitch, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire il match senza costi aggiuntivi. La trasmissione arriva grazie a una collaborazione tra LNP e FIP, che permette di vedere le sfide della giornata in modo semplice e accessibile. L’incontro si svolge in un palazzetto dove le squadre si affrontano sul campo.

Una nuova giornata della serie b nazionale old wild west arriva in diretta in chiaro grazie a una collaborazione consolidata tra LNP e FIP. L’incontro proposto vede affrontarsi SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO e PAFFONI FULGOR OMEGNA, offrendo agli appassionati un appuntamento di alto livello sul parquet di casa. Domenica 1 marzo, alle 18:00, la scena è allestita al PalaSoevis di Castellanza (Va), per un incontro tra SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO e PAFFONI FULGOR OMEGNA. La partita sarà disponibile in diretta in chiaro su Twitch FIP e, per gli abbonati, anche sulla piattaforma LNP PASS in streaming. Grazie all’accordo, la stagione regolare di Serie B Nazionale Old Wild West prevede una partita in diretta settimanale su Twitch, contribuendo a una maggiore visibilità delle squadre partecipanti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Discussioni sull' argomento Knights-Omegna, sfida playoff: in palio punti pesanti per stare nel treno delle prime sei; Serie B Nazionale - Calendario, risultati, classifiche 28^ giornata 2025-26.

Serie B - Un'ottima T Gema Montecatini domina la gara interna con la Fulgor OmegnaLa T Tecnica Gema Montecatini firma la sua 18ª vittoria stagionale superando nettamente la Fulgor Omegna per 93?72, un successo che consolida il terzo posto e conferma la solidità ... pianetabasket.com

Fulgor Basket: vittoria sofferta ma preziosaLa vittoria della Paffoni a Fidenza, 79-75, vale tanto per morale e classifica. Catapulta la squadra di Eliantonio al vertice, insieme a Treviglio e Legnano, che sarà avversaria dei rossoverdi al Pala ... tuttosport.com

