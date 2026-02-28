Dea un altro esame di tedesco E derby Bologna-Roma

Oggi si svolge un nuovo esame di tedesco, considerato il più difficile a causa del prestigio dell’avversario e della posizione in classifica nella fase a gironi. Contestualmente, si gioca anche il derby tra Bologna e Roma. Entrambi gli eventi coinvolgono squadre e studenti, rappresentando appuntamenti importanti nel loro rispettivo calendario. La giornata si presenta ricca di sfide e attese.

Gara inedita col Bayern in Champions. La sfida nostrana inciderà sul ranking dell'Italia Un altro esame di tedesco, il più difficile considerando il blasone dell'avversario e la classifica della League Phase. L'Atalanta, unica rappresentante rimasta a difendere l'orgoglio italico nella Coppa più prestigiosa, avrà negli ottavi la sfida inedita (e impervia) con il Bayern Monaco. Con tutto il rispetto delle connazionali Bayer Leverkusen (affossato nella finale di Europa League di due anni fa) e Borussia Dortmund (ribaltato martedì scorso con una grande prova della Dea), il meglio che la Bundesliga e in generale il football europeo può proporre oggi.