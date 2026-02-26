Elezioni anticipate in Danimarca Trump è l' assist perfetto per far vincere la sinistra

In Danimarca, le elezioni anticipate sono state fissate per il 24 marzo, dopo la decisione della premier di proporre al re di convocare il voto. La mossa arriva in un momento di tensioni politiche e richieste di cambiamento, lasciando aperta la strada a nuove dinamiche nel panorama parlamentare. La data stabilita rappresenta un passo importante per gli sviluppi futuri del governo danese.

In Danimarca si andrà alle elezioni anticipate il 24 marzo. "Ho suggerito al re Federico X di indire le elezioni parlamentari", ha dichiarato la premier Mette Frederiksen. Il voto arriva qualche mese prima della scadenza naturale della legislatura, prevista per il 31 ottobre. Secondo molti. 🔗 Leggi su Today.it

Danimarca, la premier annuncia elezioni anticipate. E lancia la proposta di reintrodurre una tassa sulla ricchezzaLa premier danese, Mette Frederiksen, ha annunciato l’indizione per il 24 marzo di elezioni anticipate che decideranno chi siederà nel Folketing, il...

In Danimarca si andrà a elezioni anticipateLa prima ministra Mette Frederiksen vuole approfittare dell'aumento dei consensi dovuto alle mire di Trump sulla Groenlandia ... ilpost.it

Danimarca verso le elezioni anticipate: la premier Mette Frederiksen cerca nuovo mandatoLa Danimarca andrà alle urne il 24 marzo 2026. Il voto arriva in un clima di tensioni internazionali legate alla Groenlandia e in una fase di rilancio politico per il governo. La Danimarca terrà le ... tag24.it

