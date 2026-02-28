Dall’Inghilterra | Manna valuta l’opportunità Maguire a parametro zero dal Manchester United

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Harry Maguire dal Manchester United a parametro zero. L'indiscrezione proveniente dall’Inghilterra suggerisce che il difensore sia nel mirino di diversi club europei in vista della prossima stagione. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare Maguire in Italia senza un pagamento di trasferimento. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

TeamTalk. Il difensore darebbe priorità alla permanenza a Manchester, anche a fronte di un possibile adeguamento al ribasso dell'ingaggio. Anche Fiorentina, Milan, Inter e West Ham su di lui.