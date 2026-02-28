Dal pelo al peso | i problemi comuni che affliggono i gatti

I gatti sono animali che richiedono movimento regolare e stimolazioni mentali per rimanere in buona salute. Quando non si muovono abbastanza o assumono troppe calorie, possono sviluppare problemi di peso. Tra i problemi più diffusi legati alla salute felina ci sono anche variazioni nel pelo, che possono indicare alterazioni nel benessere generale dell’animale.

Aumento di peso I gatti sono animali attivi di natura e, per mantenersi in salute, hanno bisogno di svolgere frequente attività fisica e mentale. Si possono pianificare durante il giorno brevi, ma variegate attività, stimolando la loro curiosità ed evitando che il contesto domestico diventi noioso. Una casa poco stimolante potrebbe tenerli inattivi e portarli ad aumentare di peso; la noia è una delle prime cause di obesità in quanto porta l’animale ad avere sempre fame. Come inizio, cinque minuti di gioco per due volte al giorno possono sicuramente aiutare. È da considerare anche che i gatti che vivono in casa hanno bisogno di un terzo di calorie in meno rispetto ai loro simili che vivono all’aperto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

