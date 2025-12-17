Orecchie piegate assenza di pelo e molto altro nascondono mutazioni genetiche che condannano gli animali a dolori cronici problemi respiratori e tumori Il governo chiude la falla che permetteva di acquistarli dall' estero

Le mutazioni genetiche che affliggono alcuni animali causano dolori e malattie croniche, spesso ignorate. Dopo anni di attese, il governo interviene per fermare l'acquisto dall'estero, proteggendo queste creature. Nel frattempo, social come Instagram e TikTok hanno trasformato questi animali in vere e proprie star digitali, attirando l’attenzione e sensibilizzando il pubblico su una realtà spesso nascosta.

Scorrendo i social media, è impossibile non imbattersi in video o foto di animali: ormai sono star indiscusse di Instagram e TikTok. Tra le tante specie, i gatti sono una delle preferite, nello specifico due razze sono tra le più fotografate del web. Si tratta degli Scottish Fold, quelli con le orecchie ripiegate come piccoli origami, e degli Sphinx, quelle creature mitiche dalla pelle liscia e vellutata che sembrano statue viventi. Bellissimi entrambi, purtroppo, la loro bellezza nasconde una verità che molti proprietari ignorano: quei tratti distintivi che li rendono così affascinanti sono il risultato di mutazioni genetiche che condannano questi animali a una vita di sofferenza. Dal 2026 niente più Scottish Fold e Sphynx: una svolta storica per il benessere dei gatti. Gatti con poco pelo sulle orecchie: quando è normale e quando preoccuparsi - Osservando il soffice manto dei gatti ci si può facilmente accorgere che in prossimità delle orecchie il pelo si dirada. Susie, la gatta da cui nacquero gli Scottish Fold Nel 1961, in una fattoria scozzese vicino a Coupar Angus, fu osservata una gatta con un aspetto unico: orecchie piegate in avanti. Si chiamava Susie ed è considerata la prima Scottish Fold della storia.

