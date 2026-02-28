Dai 30mila morti nelle proteste alle due portaerei nel Golfo | come si è arrivati alla guerra

Le tensioni tra le nazioni sono aumentate in modo rapido, passando da proteste con oltre 30.000 vittime a due portaerei schierate nel Golfo. Le azioni militari e le manifestazioni si sono susseguite in un arco di tempo breve, segnando un escalation evidente. La situazione attuale mostra una serie di eventi e decisioni che hanno portato alla condizione di conflitto aperto.

Dopo i raid e il fallimento dei negoziati, Washington accelera. Rafforzata la presenza militare in Medio Oriente mentre cresce la pressione su Teheran. Se una pistola compare in una scena, diceva Cechov, quella prima o poi è destinata a sparare. La massima dello scrittore russo spiega meglio di tante analisi l’evoluzione della nuova crisi mediorientale che vede Stati Uniti e Israele agire militarmente, a meno di un anno di distanza dal precedente confronto e forse in maniera definitiva, contro l’Iran. Anche questa volta, come successo ad inizio gennaio in occasione della cattura del dittatore venezuelano Nicolás Maduro, la pistola di Cechov brandita da Donald Trump è stato un imponente dispositivo bellico, definito “un’armada” dal tycoon, che in Medio Oriente ha come unico precedente quello messo in piedi dall’amministrazione di George W. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Guerra Iran-Stati Uniti vicina? Due portaerei verso il Golfo. Pechino ai suoi cittadini: «Lasciate il Paese»La crisi tra Stati Uniti e Iran ha registrato una escalation di segnali contrastanti negli ultimi giorni: da un lato una forte concentrazione di...

